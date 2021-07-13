Зеленский предложил кандидатуру на пост главы МВД вместо Авакова – его поддержали аплодисментами

После того, министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, в Верховную раду на заседание фракции "Слуга народа" прибыли президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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На должность министра Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского. Его предложение поддержали аплодисментами.

Голосование за назначение нового главы МВД состоится в пятницу, 16 июля, сообщил нардеп Александр Качура.

Как рассказали сайту "Сегодня" источники во фракции "Слуги народа", замену Арсену Авакову выбирают из двух кандидатов. Вероятные кандидаты – Денис Монастырский и Александр Бакумов.

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