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Зеленский предложил кандидатуру на пост главы МВД вместо Авакова – его поддержали аплодисментами

13 июля 2021 19:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

После того, министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, в Верховную раду на заседание фракции "Слуга народа" прибыли президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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На должность министра Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского. Его предложение поддержали аплодисментами.

Голосование за назначение нового главы МВД состоится в пятницу, 16 июля, сообщил нардеп Александр Качура.

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Как рассказали сайту "Сегодня" источники во фракции "Слуги народа", замену Арсену Авакову выбирают из двух кандидатов. Вероятные кандидаты – Денис Монастырский и Александр Бакумов.

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