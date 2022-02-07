Какая связь между партией наркотиков и Путиным: в Ливии обнаружили странный груз

Несколько дней назад жители обнаружили большое количество гашиша. / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу местный житель нашел в Ливии на берегу моря 323 бруска гашиша с изображением президента России Владимира Путина.

Об этом рассказали в Главном управлении уголовных расследований г. Аль-Марг, сообщает The Libya Observer.

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Что известно

При этом несколько дней назад жители обнаружили большое количество гашиша с изображением колумбийца Пабло Эскобара на берегу городов Тальмита и Бутраба на востоке Ливии.

Как отмечается, вероятно, это произошло из-за затопления партии контрабандного гашиша для торговца наркотиками.

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Скандал в Аргентине

Как сообщил DW, в декабре 2016 года в школе на территории посольства РФ в Аргентине были обнаружены 12 чемоданов с кокаином, вес которого составлял почти 390 килограммов. Его стоимость оценили в 50 млн долларов.

В ноябре 2017 года в России по этому поводу возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Аргентинские правоохранительные органы полагали, что к торговле наркотиками были причастны сотрудники посольства РФ. Предполагалось также, что в схеме по поставке наркотиков был замешан лайнер спецотряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства.

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Недавно в американском комедийном шоу Saturday Night Live один из скетчей выпуска от 29 января был посвящен российско-украинскому конфликту. Также там шутили и о Путине.

"Я лучше напишу Путину в личку: "Мне нравится твой прикид. Это Old Navy? (популярная в США недорогая марка одежды, – ред.)". Он подумает: "Боже, они считают меня бедным?" и через три недели сойдет с ума", – отмечается в выступлении.

Напомним, американский офицер Гарри Табах заявил, что с Владимиром Путиным Украине нет смысла договариваться.

"Пока вы жлобу нос не расквасите, он будет продолжать вас насиловать. Поэтому найдите какой-то другой подход, кроме разговоров", – сказал он.

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