Российские колымаги не захватят Киев – в Украине опозорили армию Путина

Скопление российской техники у границ совсем не значит, что РФ готовит вторжение, считает Тетерук

Экс-нардеп дал прогноз о возможном вторжении российских военных в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероятность вторжения в Украину маловероятна. Об этом заявил бывший народный депутат, военный Андрей Тетерук в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Россия потерпит большие потери в случае наступления.

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Андрей Тетерук

"Говоря о том, что Киев якобы могут захватить за три дня, я хочу сказать, что это полный бред, и я это даже не хочу комментировать. Накопление российской техники совсем не значит, что они будут проходить без остановки и тут их будут встречать с цветами. Они со своими колымагами за три дня только доедут до Киева. А если они каждый дом и каждый кусочек земли будут проходить, как Донецкий аэропорт, то они тут увязнут и сколько зайдет, столько, и умрет. Вот в чем печальная реальность", – сказал он.

Что этому предшествовало

Накануне глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщил конгрессменам, что Киев может пасть в течение 72 часов в случае полномасштабного вторжения России. По его словам, вторжение России может привести к захвату Киева и смертям 15 тысяч украинских военных и 4000 — российских.

Капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах заявлял, что прямой угрозы вторжения в Украину нет, есть нагнетание обстановки.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину.

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявлял, что в случае масштабного вторжения с Черниговского направления Киев будет очень сложной целью для России, несмотря на близкое до него расстояние. А без поддержки авиации и ракет захватить столицу почти нереально.

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Новый план Путина

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил данные разведки о том, что РФ готовила фейковое видео об "атаке" ВСУ на русскоязычное население. Также Кирби рассказал, что в РФ планировали инсценировать атаку якобы украинских спецназовцев или разведчиков на россиян или русскоязычных граждан. При этом военная техника должна была выглядеть похожей на технику ВСУ или на ту, которая поставлена Украине из Запада.

Что известно о вторжении в Украину