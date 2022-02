Побрезговали друг другом? Почему Путин и Си Цзиньпин не пожали руки

Главы Китая и России, Си Цзиньпин и Владимир Путин, не пожали друг другу руки при личной встрече в Пекине. В Кремле объяснили причины такого поступка, сообщает ТАСС.

Отказ от рукопожатия на встрече — это просьба китайской стороны с целью избежать осложнений из-за коронавируса, рассказал глава протокола президента РФ Владислав Китаев. Он уверил, что в таком жесте нет никакой политики.

"Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатий. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР", — сказал Китаев.

Russia signed 30-year contract to supply gas to China via new pipeline boosting – energy alliance amid strained ties with the West. Chinese President Xi Jinping and Russian President Putin called on west to abandon cold war ideology in talks ahead of #Beijing2022pic.twitter.com/TJUQ4EuJBb