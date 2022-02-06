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СЕГОДНЯ Новости политики

Расквасьте нос жлобу: Украине дали совет насчет Путина

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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6 февраля, 13:17
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Американский офицер заявил, что с президентом РФ бессмысленно договариваться
Гарри Табах отметил, что Владимир Путин не выполнил ни одного своего обещания.
Гарри Табах отметил, что Владимир Путин не выполнил ни одного своего обещания. / Фото: Коллаж: Сегодня

Все мировые лидеры, которые контактируют с Украиной, призывают к выполнению Минских соглашений, поскольку их самих последствия не коснутся.

Об этом заявил американский офицер Гарри Табах в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

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По его словам, с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным нет смысла договариваться:

"Он (Владимир Путин. – прим .ред.) вас 20 лет обманывает, он вам врет, вы имеете дело с КГБшником. Он еще ничего не выполнил, ни одного своего соглашения, ни одного обещания".

"Не женятся они на вас"

Также Гарри Табах отметил, что Украине нужно найти другой подход.

"Вас изнасиловали, вам врали, у вас отняли вашу территорию, а вы говорите "давайте поговорим (речь о переговорах с Москвой. – прим. ред.), потому что они обещают жениться". Да не женятся они на вас.

Пока вы жлобу нос не расквасите, он будет продолжать вас насиловать. Поэтому найдите какой-то другой подход, кроме разговоров", – заявил Табах.

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Зеленский и Путин

Американское издание The Washington Post проанализировало шаги президентов Украины и России, а также выделило главные причины, почему идет конфронтация. Среди прочего, отмечается, что у президента Украины изменилось отношение к Москве и договоренностям.

Напомним, в Турции может состояться встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как отмечается, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с президентом Украины об организации встречи.

Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. По данным разведки, Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить 8 ключевых регионов на востоке Украины, среди которых Днепр, Одесса и Харьков.

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