Политика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости политики

"Он сойдет с ума": в США нещадно поглумились над Путиным

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 17:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В скетче говорится о дезинформации от России и вторжении в Украину
В Saturdday Night Live шутили об украинском вопросе. Коллаж "Сегодня"
В Saturdday Night Live шутили об украинском вопросе. Коллаж "Сегодня"

В американском комедийном шоу Saturday Night Live один из скетчей выпуска от 29 января был посвящен российско-украинскому конфликту.

В скетче показана встреча президента США Джо Байдена со своими советниками в Овальном кабинете Белого дома, которые информируют его о ситуации в Украине, в частности, о скоплении войск РФ у границ с Украиной.

Реклама

"Мы получаем отчеты, что Россия уже вторглась в Украину, но источник этот новостей — те же люди, которые говорили, что Том Брэди (знаменитый игрок в американский футбол — ред.) закончил карьеру", — говорит один из советников Байдена.

"А как НАТО, готовы ли они поддержать нас?" — спрашивает Байден

Советники отвечают, что все страны Альянса уже отправляют снабжение в Украину, кроме Германии.

Реклама

"О нет. Если Германия не хочет участвовать в войне, это плохо!", — говорит президент США.

Дезинформация от России

Также в скетче советники говорят Байдену, что есть еще большая проблема: Москва развернула успешную массовую кампанию по дезинформации. Байден призывает своих советников не обращать внимания на это, так как Россия пыталась распространять ее и во время последних выборов в США, но это не сработало. Советники же отвечают: "40 процентов американцев думают, что вы проиграли выборы, так что вроде как сработало".

Реклама

Они показывают Байдену плакаты, которые якобы распространяются в соцсетях в Украине. В частности, это такие сообщения, как "Украинские границы подбираются к российским войскам", "Российские войска окружают Украину, просто чтобы обнять ее", "Американский ЦКЗ рекомендует России вторгнуться в Украину, "Вы одинокая украинская женщина, ищущая любовь? Сто тысяч солдат находятся рядом, чтобы пообщаться с вами". Также они показывают ряд мемов и видео о том, что в России лучше, чем в Украине.

Зумер в министрах

Когда Байден в замешательстве интересуется у своих советников, что же могут предпринять США, чтобы справиться со всей этой эффективной пропагандой, ему презентуют нового министра обороны — "зумершу" Макейлу.

Байден предлагает устроить атаку дронов на Россию, однако Макейла говорит, что молодое поколение верит не в дроны, а в то, что врага нужно сломить психологически.

"Я лучше напишу Путину в личку: "Мне нравится твой прикид. Это Old Navy? (популярная в США недорогая марка одежды, — ред.)". Он подумает "Боже, они считают меня бедным?" и через три недели сойдет с ума", — предлагает девушка.

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Прямая трансляция ukraine24
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос
Власть
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
Читать статью
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Кейт Уинслет для LA Times
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять