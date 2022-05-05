Арестованного в Испании Шария отпустили? Рассказываем все, что известно

Анатолия Шария могли выпустить под подписку о невыезде. Фото: коллаж "Сегодня"
В Сети появилась информация, что задержанного пропагандиста Анатолия Шария якобы отпустили под подписку о невыезде. Блогер должен вернуться в Барселону. По предварительной информации, ему нужно ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции в Украину.
Сайт "Сегодня" расскажет подробности.
Так, в российских СМИ пишут, что Шарий якобы отпущен под подписку о невыезде.
"Он будет ждать у себя дома в Каталонии окончания рассмотрения процесса об экстрадиции в Украину", – сказано в одном из российских Telegram-каналов.
Кроме того, бывший народный депутат Илья Кива написал в Telegram следующее:
"По моей информации, Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции. Жду подтверждения", – сказал Кива.
О том, правда ли, что Анатолий Шарий отпущен под подписку о невыезде, сайт "Сегодня" спросил у его адвоката Сталины Гуревич.
"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этой информации", – сообщила нам Гуревич.
В чем обвиняют Шария?
- В феврале 2021 года года Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. После этого он был объявлен в розыск. Сайт "Сегодня" уже объяснял, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.
- В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.
- В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.
- 4 мая Шария задержали в Испании. По мнению следователей СБУ, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что блогер действовал по заказу иностранных структур.
Задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария ждет экстрадиция."Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель-месяца",- сообщили "Сегодня" собственные источники.