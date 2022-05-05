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"Искренне рад за россиян, молодцы". Топ-10 вопиющих цитат пропагандиста Шария

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 мая, 12:54
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Пророссийского блогера задержали в Испании 4 мая. Теперь его экстрадируют в Украину
Анатолий Шарий открыто поддерживал Россию. Фото: коллаж "Сегодня"
Анатолий Шарий открыто поддерживал Россию. Фото: коллаж "Сегодня"

Пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого задержали в Испании, часто критиковал украинскую власть, а также проявлял свою любовь к России. Кроме того, он поддерживал президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня" собрал 10 высказываний пропагандиста Шария, за которые его обвиняют в госизмене.

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Любовь к России

В 2021 году после визита в Москву Шарий поделился впечатлениями от поездки. По его словам, у него, прожившего 10 лет в ЕС, город вызвал удивление.

  • "Несколько "о**ренно". О**ренно чисто, о**ренно удобно, о**ренно технологично, о**ренный сервис, о**ренно дешево (знаю, все говорят, что дорого, но это очень дешево), о**ренно вкусно, офигительно красиво. Это "провинциал" из Брюсселя, Барсы и Парижа, проживший в ЕС 10 лет, говорит", – говорил он.

Анатолий Шарий в Москве

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Презирал СБУ и Зеленского

  • "Повторюсь – я на хFace with tears of joyю вертел ваше вонючее СБУ, вашего свихнувшегося психопата Зеленского и всю вашу команду нездоровых отбросов. Уроды Face with tears of joy".

Восхищение российской COVID-вакциной

  • "Россия наслаждается крупнейшим научным прорывом со времен СССР. Путинская вакцина, ранее презираемая, теперь фаворит борьбы с пандемией ковида. Передаю привет хриплому дебилу. Искренне рад за россиян, молодцы".

Называл Крым российским

  • "За сегодня я опубликовал пять карт Украины без Крыма. Могу больше".

Не признавал украинские санкции

  • "Украинские санкции – это типа украинской вакцины что-то. Уникальна и по сути невидима. Но можно с надутыми щеками хрипеть о важности".

Поддерживал Путина

  • "Дело в геополитических интересах президента Путина. И он не обязан думать, чтобы было хорошо Украине. Он должен думать, чтобы было хорошо России. Это объективно нормально. То, что у человека мощные геополитические имперские амбиции — это факт. Плохо ли это? Я не знаю, не берусь судить. И не скажу сейчас, что это плохо".

Осуждал украинцев

  • "Обратите внимание на добившихся чего-то украинцев. Их объединяет одно. Они в свое время смогли сбежать. Неведомо, что с ними было бы сегодня, как копили бы на обеды и думали, что жрать завтра".

Критиковал украинскую власть

  • "Зе запретил Партию Шария. Диктатор на минималках не смог найти ничего, чтобы запретить по суду, и решил запретить по беспределу. Сейчас упаду лицом в подушку и расплачусь. Или просто продолжу, как и партийцы, помогать людям, пока ты, дерьма кусок, пиаришься и видосики записываешь".

Был расистом

  • "Цыгане – грязь мира. Ну разве нет? (…) Неужели для того, чтобы понять это, нужно похоронить ребенка, которому черн*ж*пые регулярно продавали черную? Для того, чтобы понять, нужно обнаружить пропажу последних денег в разрезанной сумке? Цыгане – грязь мира. Европа постепенно просыпается и под возмущенные крики толерастов начинает грязь чистить. Когда проснемся мы".

Шарий-украинофоб

  • "Очень удивляют сообщения в стиле "Ты что, хочешь, чтобы в Беларуси было как в Украине". Первое – не верю, что белорусы начнут так же убивать друг друга и рассказывать, что это круто. Второе – они имеют право попробовать. Это их право – законно изменить то, что они хотят изменить".

Задержание Шария

В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", – заявили в ведомстве.

В СБУ отметили, что это задержание – очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание.

Напомним, что украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

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  • ст. 111 (Государственная измена)
  • ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что блогер действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.

В прошлом году ему было объявлено о подозрении.

Сейчас продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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