Заарештованого в Іспанії Шарія відпустили? Розповідаємо все, що відомо

Анатолія Шарія могли випустити під підписку про невиїзд. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилася інформація, що затриманого пропагандиста Анатолія Шарія нібито відпустили під підписку про невиїзд. Блогер має повернутися до Барселони. За попередньою інформацією, йому слід чекати на закінчення розгляду процесу про екстрадицію в Україну.

Сайт "Сьогодні" розповість подробиці.

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Так, у російських ЗМІ пишуть, що Шарія нібито відпущено під підписку про невиїзд.

"Він чекатиме у себе вдома у Каталонії закінчення розгляду процесу про екстрадицію в Україну", – сказано в одному з російських Telegram-каналів.

Крім того, колишній народний депутат Ілля Кива написав у Telegram таке:

"За моєю інформацією, Шарія відпущено під підписку про невиїзд і він повернеться до Барселони, де чекатиме судового рішення про екстрадицію. Чекаю на підтвердження", – сказав Кива.

Про те, чи правда, що Анатолія Шарія відпустили під підписку про невиїзд, сайт "Сьогодні" спитав у його адвокатки Сталіни Гуревич.

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"Не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію", – повідомила нам Гуревич.

У чому звинувачують Шарія?

У лютому 2021 року Анатолію Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.

У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.

У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.

4 травня Шарія затримали в Іспанії. На переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що блогер діяв на замовлення іноземних структур.

Затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія чекає екстрадиція."Екстрадиція Шарія відбудеться обов'язково. Зазвичай таке здійснюється в проміжку часу близько двох тижнів-місяця", – повідомили "Сьогодні" власні джерела.

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