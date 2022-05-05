Полиция Испании подтвердила арест Шария: был международный ордер

По данным следствия, блогер распространял дезинформацию

Анатолий Шарий (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Полиция Испании подтвердила задержание пророссийского блогера Анатолия Шария на основании международного ордера на арест.

Об этом сообщает elDiario.es.

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Источники в испанской полиции сообщают, что "он будет привлечен к ответственности". Испания и Украина имеют соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.

По версии следствия СБУ, Шарий "осуществлял незаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере".

"Доказательства следствия подтверждаются серией экспертных исследований, которые установили, что интервью и выступления Шария содержат доказательства его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году он был объявлен подозреваемым", — говорится в сообщении .

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Как к Шарию приезжали активисты

Шарий живет в доме у моря в Рода-де-Бара (Таррагона) с 2019 года, он был зарегистрирован в городе "несколько месяцев" назад. До этого он пять лет жил на условиях политического убежища в Литве, а по окончании срока действия визы уехал в Испанию.

25 марта около 15 активистов обнаружили его дом и наведались в гости. В результате эмоциональной беседы, при которой присутствовала жена блогера Ольга, завязалась потасовка. На видео также отчетливо видно, как Анатолий Шарий несколько раз ударил ногой "гостей", которые обвиняли его в пророссийской пропаганде. Сам блогер просил показать хоть один видеоролик, в котором он "звал Путина".

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В чем обвиняют Шария