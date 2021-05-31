Шарий в эксклюзиве "Сегодня": Статуса жалко, но я давно не в Литве

Литва лишила украинского блогера Анатолия Шария статуса беженца и объявила его персоной нон грата. Сайт "Сегодня" связался с блогером и попросил его прокомментировать эту информацию.

"Я как раз собирался съездить в Литву"

"Грустно, если я стал персоной нон грата в Литве. Я как раз собирался туда съездить полюбоваться красотами Йоновы. Там такие красивые "Икарусы" ходят, как в моем детстве", – заявил, нам Шарий.

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Он также подчеркнул, что даже если информация правдива – на его благополучии это никак не отразится. Правда, не уточнил, в какой стране мира проживает в данный момент.

"Подозреваю, что если они что-то такое и затеяли, то тут есть какая-то связь между встречей президентов Литвы и Украины. В любом случае, мне лестно, если мой вопрос решается на уровне глав таких сильных государств", – иронизирует Шарий.

Блогер также подчеркнул, что в целом эта новость ему кажется "чрезвычайно фантастической". Поскольку никаких оснований для лишения его статуса беженца в Литве не существует.

"Для того, чтобы стать персоной нон грата в Литве, надо представлять угрозу для безопасности не Украины, а Литвы. Я уверен, что если такое решение есть – то очень скоро мы узнаем, какую угрозу Шарий представлял для государства Литва. Но это нарушение Женевской конвенции. Литва таким образом может попасть в серьезный международный скандал. А я, конечно же, буду продолжать следить за ситуацией в украинских СМИ. Мне это очень все интересно", – сказал Шарий.

"Получил статус беженца в Литве во времена Януковича"

По данным "Украинской правды", Анатолия Шария лишили статуса беженца 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения. Якобы, блогер пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", – утверждает источник "Украинской правды".

Ранее Шарий предполагал, что лишение его статуса беженца в Литве – фейк. "Ссылались на телеграм, потом друг на друга, но всем дали один текст с "наш источник", – написал он в своем ТГ-канале. – Прям не знаю, что же делать теперь, надо ждать официального сообщения от Литвы, думаю".

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Как сообщали новости "Сегодня", 16 февраля Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Читайте подробнее, чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене.

Кроме того, 2 марта Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей и разрешил задержание объявленного в розыск блогера Анатолия Шария.