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СЕГОДНЯ Новости политики

Шария экстрадируют в Украину – источник "Сегодня"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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5 мая, 12:33
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Выдача подозреваемого Украине произойдет в течение нескольких недель
Шария выдадут Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Шария выдадут Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Задержанного в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария ждет экстрадиция.

"Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель – месяца", – сообщили "Сегодня" собственные источники.

В чем обвиняют Шария

  • В феврале 2021 года Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. После этого он был объявлен в розыск. Сайт "Сегодня" уже объяснял, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.
  • В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.
  • В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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