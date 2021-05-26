Жорсткий обмін думками і опір Росії: Подоляк прокоментував "нормандські переговори"

Переговори триватимуть як у "нормандському форматі", так і в Тристоронній контактній групі, найближче засідання якої заплановано на 9 червня

Михайло Подоляк. Фото: facebook.com/mpodolyak2

На зустрічі політичних радників лідерів країн "Нормандське четвірки" у середу відбувся жорсткий обмін думками, а російська сторона традиційно звела обговорення відновлення режиму припинення вогню до оскарження позиції, що питання Донбасу має обговорюватися саме сторонами конфлікту.

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Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів "Сьогодні".

"Відбувся дуже жорсткий обмін думками. Як би російська сторона не намагалася суперечити позиції міжнародного співтовариства, міжнародних організацій, країн-посередників, все одно факт залишається фактом – сторонами цього конфлікту є Україна і Росія, це російсько-українська війна. Цей факт не можна ігнорувати просто тому, що хочеться ", – заявив Подоляк.

Він підкреслив, що цю позицію підтримує весь цивілізований світ, але не російська сторона.

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За словами Подоляка, переговори незважаючи ні на що триватимуть як у "нормандському форматі", так і в Тристоронній контактній групі, найближче засідання якої заплановане на 9 червня.

"Безумовним інтересом України є припинення вогню і забезпечення стабільності тиші на фронті. Це передусім у інтересах людей, які живуть на Донбасі і страждають від війни найбільше. Росія повинна проявити свою відповідальність за виконання цього пункту Мінських домовленостей", – зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, в середу, 26 травня, у режимі відеоконференції політичні радники лідерів країн "Нормандської четвірки" обговорювали припинення вогню на Донбасі і обмін полоненими. Попередня зустріч радників "четвірки" відбулася 19 квітня, там говорили про механізми реагування на обстріли і про новий мирний план – так звані кластери.

Також ми писали, що зустріч у "нормандському форматі" може пройти на Донбасі на передовій.

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