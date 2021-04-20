ТКГ можуть зобов'язати збиратися протягом доби: про що ще говорили радники "Нормандської четвірки"

На наступних засіданнях домовилися продовжити роботу над узгодженням кластерів для забезпечення виконання Мінських домовленостей

На онлайн-зустрічі радників глав країн "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) 19 квітня Україна запропонувала зобов'язати робочу групу ТКГ з питань безпеки за наявності загиблих у результаті обстрілів збиратися протягом 24 годин, і щоб ніхто не мав права від цього відмовитися.

Реклама

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає прес-служба ОП.

Відповідну пропозицію української сторони буде представлено координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ Яшару Халіту Чевіку під час засідання 20 квітня.

Також під час зустрічі німецька сторона запропонувала узгодити звернення політичних радників лідерів "четвірки" про те, що вони вітають оновлену прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року.

ФРН також закликала представників Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу працювати над механізмом координації реагування на порушення режиму припинення вогню.

В тренді Зеленський розповів, що думає про майбутню зустріч Путіна та Байдена

Реклама

"Українська сторона підтримує таке звернення до ТКГ, а також має багато пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню, наприклад щодо більш суворої відповідальності за снайперські обстріли", – йдеться в повідомленні.

Радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії також домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації в Донбасі.

Нагадаємо, наступна зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" може відбутися на лінії розмежування на Донбасі.

Ми також повідомляли, що Франція і Німеччина представили новий мирний план щодо Донбасу – своєрідну дорожню карту щодо виконання домовленостей, і цей документ схвалений Києвом, а в Україні назвали три варіанти для Росії за цим планом.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама