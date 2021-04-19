Зустріч у "нормандському" форматі може пройти на Донбасі на передовій

Анонсована президентом Володимиром Зеленським зустріч радників глав держав "Нормандське четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може пройти на лінії розмежування на Донбасі.

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Про це повідомляє українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі в своєму Telegram-каналі.

Сьогодні, 19 квітня, відбулася зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" в режимі відеоконференції і всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, сказано в повідомленні.

Головним питанням зустрічі стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Навіть прозвучала цікава пропозиція – провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах.

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Конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в Підгрупі з безпеки ТКГ, відповідне засідання якої заплановано на завтра, 10:00.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Франція та Німеччина представили новий мирний план по Донбасу – своєрідну дорожню карту щодо виконання домовленостей, і цей документ схвалений Києвом. Також в Україні назвали три варіанти для Росії за цим планом.

Відео: Сьогодні

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