Зустріч у "нормандському" форматі може пройти на Донбасі на передовій

Анонсована президентом Володимиром Зеленським зустріч радників глав держав "Нормандське четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може пройти на лінії розмежування на Донбасі.
Про це повідомляє українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі в своєму Telegram-каналі.
Сьогодні, 19 квітня, відбулася зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" в режимі відеоконференції і всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, сказано в повідомленні.
Головним питанням зустрічі стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Навіть прозвучала цікава пропозиція – провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах.
Конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в Підгрупі з безпеки ТКГ, відповідне засідання якої заплановано на завтра, 10:00.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Франція та Німеччина представили новий мирний план по Донбасу – своєрідну дорожню карту щодо виконання домовленостей, і цей документ схвалений Києвом. Також в Україні назвали три варіанти для Росії за цим планом.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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