Жесткий обмен мнениями и сопротивление России: Подоляк прокомментировал "нормандские переговоры"

Переговоры продолжаться как в "нормандском формате", так и в Трехсторонней контактной группе, ближайшее заседание которой запланировано на 9 июня

Михаил Подоляк. Фото: facebook.com/mpodolyak2

На встрече политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в среду состоялся жесткий обмен мнениями, а российская сторона традиционно свела обсуждение восстановления режима прекращения огня к оспариванию позиции, что вопрос Донбасса должен обсуждаться именно сторонами конфликта.

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Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Сегодня".

"Состоялся очень жесткий обмен мнениями. Как бы российская сторона ни пыталась противоречить позиции международного сообщества, международных организаций, стран-посредников, все равно факт остаётся фактом – сторонами этого конфликта являются Украина и Россия, это российско-украинская война. Этот факт нельзя игнорировать просто потому, что хочется", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что эту позицию поддерживает весь цивилизованный мир, но не российская сторона.

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По словам Подоляка, переговоры несмотря ни на что будут продолжаться как в "нормандском формате", так и в Трехсторонней контактной группе, ближайшее заседание которой запланировано на 9 июня.

"Безусловным интересом Украины является прекращение огня и обеспечение стабильности тишины на фронте. Это, прежде всего, в интересах людей, которые живут на Донбассе и страдают от войны больше всего. Россия должна проявить свою ответственность за выполнение этого пункта Минских договоренностей", – отметил советник главы ОП.

Напомним, в среду, 26 мая в режиме видеоконференции политические советники лидеров стран "Нормандской четверки" обсуждали прекращение огня на Донбассе и обмен пленными. Предыдущая встреча советников "четверки" прошла 19 апреля, где говорили о механизмах реагирования на обстрелы и о новом мирном плане – т. н. кластерах.

Также мы писали, что встреча в "нормандском формате" может пройти на Донбассе на передовой.

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