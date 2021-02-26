Чекаємо нові санкції. Стали відомі плани закритого засідання РНБО

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України буде розглянуто низку питань, у тому числі щодо деокупації Криму, і не виключені нові санкції.
Про це повідомила пресслужба РНБО.
Засідання відбудеться у закритому режимі. Що розглянуть члени РНБО:
- проєкт Державної стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованого Криму;
- невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства;
- стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство і терористичну діяльність, порушення присяги;
- застосування санкцій.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 19 лютого відбулося засідання РНБО під головуванням Зеленського. Тоді на засіданні було прийнято рішення ввести санкції проти 19 компаній.
Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про введення санкцій відносно трьох громадян України і п'яти росіян, серед яких виявилися Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. За даними ЗМІ, телеведуча Марченко потрапила до чорного списку через оформлений на неї завод в Росії, який поставляв нафтопродукти до так званих "ДНР" і "ЛНР".
Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк