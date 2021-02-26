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Ждем новые санкции. Стали известны планы закрытого заседания СНБО

26 февраля, 14:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В СНБО намекнули, что на заседании у Зеленского могут снова быть приняты громкие решения

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе относительно деоккупации Крыма и не исключены новые санкции.

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Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Заседание состоится в закрытом режиме. Что рассмотрят члены СНБО:

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Зеленский изменил аппарат СНБО – подробности
  • проект Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма;
  • неотложные мероприятия по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства;
  • состояние расследования дел о государственной измене, дезертирство и террористическую деятельность, нарушение присяги;
  • применение санкций.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 февраля состоялось заседание СНБО под председательством Зеленского. Тогда на заседании было принято решение ввести санкции против 19 компаний.

В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций в отношении трех граждан Украины и пяти россиян, среди которых оказались Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. По данным СМИ, телеведущая Марченко попала в "черный список" из-за оформленного на нее завода в России, который поставлял нефтепродукты в так называемые "ДНР" и "ЛНР".

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СНБО санкции

Источник: Сегодня

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