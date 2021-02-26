Санкції проти Фірташа чи судова реформа? Що обговорить РНБО

Сьогодні о 17:30 відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України. Офіційна причина зборів – "необхідність прийняття оперативних рішень з актуальних питань державної безпеки".

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Однак про що конкретно йтиметься – не повідомляється. За інформацією різних джерел, це може бути введення нових санкцій, обговорення судової реформи і протестів через активіста Стерненка.

Журналісти "Сьогодні" зібрали всю відому інформацію.

Реформа судової системи

Екснародний депутат Ігор Мосійчук в своєму Telegram-каналі стверджує, що предметом розгляду сьогоднішнього засідання РНБО може стати функціонування судової системи в Україні.

"Вчора в Офісі президента за участю Володимира Зеленського відбулася нарада, присвячена судочинству в нашій країні. Правда, в цій нараді не брав участі жоден з відомих і професійних юристів", – написав він.

Протести через Стерненка

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А Telegram-канал Леґітимний, з посиланням на свої джерела, повідомляє, що РНБО розбиратиме кейс активіста Сергія Стерненка, а також заплановані на суботу акції протесту.

Новий виток санкцій

Видання"The Page з посиланням на джерело в ОП пише, що влада може ввести санкції проти народного депутата Петра Порошенка. Приводом для цього може стати причетність п'ятого президента до передачі нардепу від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" 2016 року.

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Однак політолог Володимир Фесенко в коментарі "Сьогодні" спростував цю теорію. На його думку, санкції можна ввести тільки проти людей, причетних до бізнесу в ОРДЛО та в Криму.

"Санкції проти Порошенка – це повна нісенітниця. Передача Медведчуку нафтопроводу проводилася за рішенням суду. Довести або підтвердити, що це була вказівка Порошенка, досить складно. Якщо вони це зроблять (введуть санкції. – Ред.), то це буде дурість, виникнуть проблеми", – зазначив він.

Ще один кандидат на потрапляння до чорного списку – український бізнесмен Дмитро Фірташ. Принаймні, так вважають журналіст Денис Бігус і член партії "ДемСокира" Антон Швець. Останній стверджує, що влада має намір націоналізувати облгази, які належать олігарху.

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"Критерії зрозумілі, проти кого можуть ввести санкції. Проти тих, хто порушує режим санкцій щодо ОРДЛО або Криму. Порушує, можливо, не прямо, а через бізнес-контакти з російськими компаніями, які там працюють. А хто це може бути? Наприклад, це може бути Фірташ. У нього є підприємства в Криму і були підприємства в ОРДЛО. Нібито їх віджали. Але так це чи ні, я не знаю", – сказав Фесенко.

Нагадаємо, 19 лютого відбулося засідання РНБО під головуванням Зеленського. Тоді на засіданні було прийнято рішення ввести санкції проти 19 компаній.

Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про введення санкцій стосовно трьох громадян України і п'яти росіян, серед яких опинилися Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. За даними ЗМІ, телеведуча Марченко потрапила до чорного списку через оформлений на неї завод в Росії, який поставляв нафтопродукти до так званих "ДНР" та "ЛНР".

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО

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