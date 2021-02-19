Санкції проти Медведчука, війна на Донбасі та енергобезпека: головне про засідання РНБО

У список санкцій потрапили вісім осіб і 19 компаній

Сьогодні, 19 лютого, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Володимира Зеленського.

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Про головні рішення читайте в матеріалі "Сьогодні".

Сфера енергетичної безпеки

РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок", 1433 км якого проходить на території України.

"Більш ніж за п'ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави на володіння і користування частиною нафтопродуктопроводів. Внаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників із іноземною реєстрацією, але афілійованих із двома громадянами України", – сказано в повідомленні.

Також правоохоронним органам поставлене завдання провести з'ясування обставин, при яких державна власність опинилася в приватних руках.

Санкції проти Медведчука

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На засіданні було прийнято рішення ввести санкції проти 19 компаній. Яких саме – поки незрозуміло. Однак відомо, що вони зареєстровані в Росії, Молдові та інших країнах. Також у власності цих компаній є п'ять літаків, які здійснювали прямі рейси з Києва до Москви всупереч законам.

Крім того, за "фінансування тероризму" до "чорного списоку" потрапили:

Віктор Медведчук (громадянин України, народний депутат);

Оксана Марченко (громадянка України);

Костянтин Вацковський (громадянин РФ, засновник ТОВ "Дон Експорт");

Віталій Донченко (громадянин РФ, співвласник "Донские угли");

Наталя Лавренюк (громадянка України, громадянська дружина Тараса Козака);

Сергій Лісогор (громадянин РФ, генеральний директор "Торговый Дом "Донские угли");

Олександр Маслюк (громадянин РФ, співвласник "Донские угли");

Михайло Попов (громадянин РФ).

Санкції наклали терміном на три роки на все майно, яке знаходиться у власності цих осіб.

Чи будуть нові санкції?

Секретар РНБО Олексій Данилов не виключив можливості введення нових санкцій, в тому числі і проти українських політиків.

"Кроки української влади триватимуть... Якщо хтось в українського народу, в української держави щось поцупив, він повинен покласти все це на місце... Ми власність українського народу нікому роздавати не дозволимо", – зазначив він.

Ситуація в ООС

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Члени РНБО заслухали доповіді представників Збройних Сил, Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки. Однак рішення, прийняті на засіданні, засекречені – тому не можуть бути розголошені.

"Єдине можу сказати – що є ситуація повернення до вирішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядалися п'ять сценаріїв, які розроблялися стосовно окупованої території Донецької та Луганської областей", – повідомив секретар РНБО.

Як повідомляли новини "Сьогодні", блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру в зраді. В СБУ прийшли до висновку, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері і що він міг діяти на замовлення країни-агресора.

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