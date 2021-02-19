У Оксани Марченко знайшли нафтозавод в Росії: ЗМІ дізналися причину санкцій

Дружини Медведчука і Козака могли потрапити до "чорного списку" через бізнес, пов'язаний з бойовиками Донбасу

Санкції щодо дружин нардепів Оксани Марченко і Наталії Лавренюк, які сьогодні ввела Рада нацбезпеки і оборони України, можуть бути пов'язані з нафтопереробним заводом в Росії.

Реклама

Про це повідомляє Дзеркало тижня, посилаючись на власні джерела в РНБО.

Зазначається, що Марченко (дружина народного депутата Віктора Медведчука, який теж потрапив під санкції) володіє 75% Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області РФ.

Лавренюк – дружині також підсанкціонного депутата Тараса Козака – належать інші 25% НПЗ. При цьому у неї є також і паспорт Росії, що заборонено українським законодавством, але дає можливість накласти на неї санкції як на іноземну особу.

При цьому нафтопродукти з цього підприємства поставляли бойовикам так званих "ЛНР" і "ДНР" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Реклама

Варто зазначити, що секретар РНБО Олексій Данілов пов'язав санкції з розслідуванням СБУ про фінансування тероризму.

Загалом на сьогоднішньому засіданні було вирішено ввести санкції стосовно восьми осіб і 19 компаній. Які ще питання розглядала РНБО, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Нагадаємо, що санкції проти нардепа Тараса Козака ввели раніше цього самого місяця, в зв'язку з чим були заблоковані телеканали "112", ZiK і NewsOne.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама