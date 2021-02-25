Зеленський знову скликає РНБО – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський має намір провести засідання Ради національної безпеки і оборони 26 лютого.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Засідання президент збирає в зв'язку з "необхідністю прийняття оперативних рішень із актуальних питань державної безпеки".

Організацію засідання доручили секретарю РНБО Олексію Данилову.

Нагадаємо, 19 лютого відбулося засідання РНБО під головуванням Зеленського. Тоді на засіданні було ухвалено рішення ввести санкції проти 19 компаній.

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Тоді ж секретар РНБО Олексій Данилов оголосив про введення санкцій стосовно трьох громадян України і п'яти росіян, серед яких опинилися Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. За даними ЗМІ, телеведуча Марченко потрапила в "чорний список" через оформлений на неї завод у Росії, який поставляв нафтопродукти в так звані "ДНР" і "ЛНР".

Сама вона вже назвала рішення влади неконституційним і оголосила про вступ у партію "Опозиційна платформа – За життя".

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