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Зеленський знову скликає РНБО – ЗМІ

25 лютого, 22:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Засідання відбудеться 26 лютого

Президент України Володимир Зеленський має намір провести засідання Ради національної безпеки і оборони 26 лютого.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Засідання президент збирає в зв'язку з "необхідністю прийняття оперативних рішень із актуальних питань державної безпеки".

Організацію засідання доручили секретарю РНБО Олексію Данилову.

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Нагадаємо, 19 лютого відбулося засідання РНБО під головуванням Зеленського. Тоді на засіданні було ухвалено рішення ввести санкції проти 19 компаній.

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Тоді ж секретар РНБО Олексій Данилов оголосив про введення санкцій стосовно трьох громадян України і п'яти росіян, серед яких опинилися Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. За даними ЗМІ, телеведуча Марченко потрапила в "чорний список" через оформлений на неї завод у Росії, який поставляв нафтопродукти в так звані "ДНР" і "ЛНР".

Сама вона вже назвала рішення влади неконституційним і оголосила про вступ у партію "Опозиційна платформа – За життя".

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РНБО Украина Володимир Зеленський
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