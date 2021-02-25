Зеленский снова созывает СНБО – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести заседание Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля.

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Как сообщает издание "Украинская правда", заседание созывается на 17:30 в помещении Офиса президента.

Заседание президент собирает в связи с "необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Организацию заседания поручили секретарю СНБО Алексею Данилова.

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