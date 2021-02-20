Оксана Марченко оголосила про помсту за санкції та пішла в політику

Дружина очільника "Опозиційної платформи – За Життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко вважає рішення про введення санкцій проти неї та її чоловіка неконституційним і заявила, що йде в політику.

Про це вона заявила у відеозверненні в Instagram.

Марченко заявила, що влада "сама того не розуміючи, змусила її взяти політичну зброю, щоб стати поруч з чоловіком".

"Тепер, крім одного Медведчука, ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула в політику, але ви не залишили мені вибору. Відсьогодні я вступаю в партію "Опозиційна платформа – За життя", де своїм головним завданням бачу захист українського народу від "зеленого" свавілля і беззаконня", – заявила Марченко.

Марченко жорстко розкритикувала президента України Володимира Зеленського. А санкції вона назвала "фейковими". Крім того, заявила, що незважаючи на обмеження, її благодійний фонд буде продовжувати працювати.

Раніше ми повідомляли, що 19 лютого на засіданні РНБО було вирішено ввести санкції стосовно восьми осіб і 19 компаній. Які ще питання розглядав РНБО, читайте в матеріалі на нашому сайті.

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