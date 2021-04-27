Зеленський натякнув на новий формат переговорів щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до військових під Крим розповів, що не виключена поява нового переговорного формату щодо Донбасу паралельно "нормандським" і "мінським" переговорам.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Він налаштований на залучення до переговорів нових учасників.

"Це може бути розширення "нормандського формату", окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення" , – сказав Зеленський.

Президент знову висловився за модернізацію Мінських угод.

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"Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені", – підкреслив він.

Говорячи про загрозу російського вторгнення, Зеленський нагадав, що Москва не перший рік намагається тиснути на Україну своїми скупченнями військ поблизу кордонів, тому "ми постійно повинні бути готові".

"Ми не можемо гарантувати на 100%, що російські війська не повернуться. Ми всі підтримуємо рішення відвести війська від кордону з Україною. Це говорить вже про намір не продовжувати ескалацію", – додав глава держави.

Читайте також детальніше, що напередодні сам Зеленський говорив про зустріч з Путіним, новий "Мінськ" і переговори з "Л/ДНР".

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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