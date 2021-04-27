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Зеленський побував на позиціях ЗСУ поблизу Криму (фото)

27 квітня, 15:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави багато разів був на Донбасі, але в окопах під Кримом – вперше

Президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом, ознайомився з оперативною обстановкою і системою укріплень. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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Глава держави побував в окопах і бліндажах, поспілкувався з бійцями, поцікавився умовами їх служби. Після цього відправився в базовий табір українських військових поблизу села Чаплинка.

"Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська (РФ) відходять (з Криму), не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни", – сказав Зеленський.

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Глава держави також передав військовим прилади нічного бачення і тепловізори.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно ЗСУ провели навчання поблизу Криму, де тренувалися відбивати танковий прорив умовного противника.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Крим ВСУ Володимир Зеленський позиції

Джерело: Сьогодні

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