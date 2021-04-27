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Зеленский намекнул на новый формат переговоров по Донбассу

27 апреля, 16:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства снова пощекотал нервы Кремлю словами об изменении Минских соглашений

Президент Владимир Зеленский во время поездки к военным под Крым рассказал, что не исключено появление нового переговорного формата по Донбассу параллельно "нормандским" и "минским" переговорам.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Он настроен на привлечение к переговорам новых участников.

"Это может быть расширение "нормандского формата", отдельный параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", – сказал Зеленский.

Президент снова высказался за модернизацию Минских соглашений.

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"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", – подчеркнул он.

Говоря об угрозе российского вторжения, Зеленский напомнил, что Москва не первый год пытается давить на Украину своими скоплениями войск вблизи границ, поэтому "мы постоянно должны быть готовы".

"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию", – добавил глава государства.

Читайте также подробнее, что накануне сам Зеленский говорил о встрече с Путиным, новом "Минске" и переговорах с "Л/ДНР".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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переговоры Владимир Зеленский минские соглашения нормандский формат

Источник: Сегодня

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