Зеленський, Меркель і Макрон жорстко звернулися до Путіна

Три лідери зійшлися на тому, що стягування Росією своїх військ до кордонів України веде до ескалації ситуації, тому Кремль має їх відкликати

Президенти Франції і України Еммануель Макрон і Володимир Зеленський, а також канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликають Росію вивести війська з Криму і відвести їх від українських кордону.

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Про це повідомили 16 квітня в прес-службі німецького уряду після сьогоднішніх переговорів трьох лідерів.

Як зазначається, однією з головних тем була ситуація з безпекою на українсько-російському кордоні і на сході України.

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Меркель, Макрон і Зеленський розділили побоювання щодо нарощування Росією чисельності військ на кордоні з Україною і в окупованому Криму, а також закликали президента РФ Володимира Путіна відкликати ці військові підрозділи для деескалації ситуації.

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На цьому тлі німецький канцлер і президент Франції підкреслили свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і наголосили на важливості виконання Мінських угод.

Лідери пообіцяли, що Німеччина і Франція продовжать докладати свої зусилля для мирного врегулювання ситуації на Донбасі в рамках "нормандського формату".

Нагадаємо, що після переговорів – Зеленський і Макрон зустрілися особисто в Парижі, а Меркель до них приєдналася по відеозв'язку – президент України анонсував зустріч в "нормандському форматі" на рівні радників глав держав для обговорення мирного плану по Донбасу. Вона має відбутися 19 квітня.

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