Зустріч Зеленського з Макрона: чим для України можуть закінчиться переговори

Сьогодні, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою приїхав з візитом до Французької Республіки і почав переговори з президентом країни Еммануелем Макроном. Про це повідомила прес-служба глави держави.

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Згідно заявиЗеленського, яку він зробив після засідання Ради національної безпеки і оборони України 15 квітня, президент планує обговорити з французьким колегою питання загострення ситуації на Донбасі і скупчення російських військ біля кордонів України.

Чого чекає Зеленський від Європи?

Перед зустріччю з Макроном Зеленський дав інтерв'ю виданню Le Figaro, в якому зазначив, що, з огляду на агресію РФ, "прийшов час Україні увійти в ЄС і НАТО". "Україна не може нескінченно залишатися в передпокої ЄС і НАТО. Якщо ЄС і Емманюель Макрон дійсно вважають нас членом європейської сім'ї, вони повинні діяти відповідно. Пора перейти від розмов до рішень", – підкреслив він, додавши, що "безпека Європи залежить від безпеки України".

Також Зеленський висловив надію, що президент Франції Емманюель Макрон зможе допомогти з вирішенням ситуації, в якій Росія постійно блокує зустріч "Нормандської четвірки". За словами українського лідера, підтримка Макрона стане свого роду штучним диханням для "нормандського формату", який ожив в кінці 2019 року, але тепер знову не може повноцінно працювати.

Штучне дихання "нормандського формату"

"Думаю, що штучне дихання може зробити зараз саме пан Макрон. Мені здається,"нормандський формат" був в комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І я побачив, що у цього формату б'ється серце, з'явився пульс. Але зараз зі здоров'ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, перш за все пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з'явиться бажання у Росії. Тому що зараз, що б там не говорила Росія або її представники в тристоронній контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони все блокують", – сказав Зеленський.

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У той же час український президент звернув увагу, що у Макрона "кращі відносини" з главою РФ Володимиром Путіним, ніж з ним.

"І це відбувається в той момент, коли Україна особливо потребує європейської підтримки", – висловив жаль Зеленський.

Також очікується, що в ході зустрічі двох президентів відбудеться відеоконференція з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої, лідери країн обговорять ситуацію на Донбасі.

Ключовий інструмент вирішення конфлікту на Донбасі

На думку політолога Вадима Карасьова, переговори у Франції дуже важливі для України і можуть бути успішними.

"Для Зеленського зараз вкрай важливо відновити довірчі відносини з Макроном. Нагадаю, що відразу після обрання президентом України, перший візит Зеленський зробив саме в Париж на запрошення Макрона. Можна сказати, що між ними виникла хімія. Вони приблизно одного віку, одного темпераменту і між ними налагодилися непогані відносини. Однак для Макрона також важливі були і прагматичні відносини з Путіним, тим більше в той момент, коли у нього не склався діалог з Трампом. Тому французький президент зробив крок в сторону президента РФ", – говорить Карасьов "Сьогодні".

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Політолог також зазначив, що завдання Зеленського на переговорах – відновити "нормандський формат", який останнім часом "затих".

"Якщо не буде "нормандського формату"- в Мінських угодах триватиме застій. А це ключовий інструмент вирішення конфлікту на Донбасі", – пояснює експерт.

Імідж Європи – успіх для України

За його словами, Зеленський, Макрон і Меркель можуть прийти до консенсусу з даного питання, так як в "розморожуванні" "нормандського формату" зацікавлені всі сторони.

"Нормандський формат" – це дипломатична інвестиція Європи. Він необхідний лідерам Німеччини і Франції. Меркель скоро йде з поста канцлера Німеччини і повинна залишити дипломатичну спадщину, піти з хорошим політичним бекграундом. Для Макрона – вирішення проблеми "нормандського формату" в даному випадку також позитивний іміджевий крок. Після відходу Меркель, з'явиться вакансія нового європейського політика з аналогічним авторитетом. Таким політиком в даному випадку може стати Макрон. А створення з Франції ключової країни Європи, звичайно ж, вплине на результат президентських виборів в 2022 році, в яких Макрон братиме участь. На тлі цього і для нас все складається непогано, головне щоб Україна не втратила шанс", – підсумував Карасьов.

Переговори наврядчи будуть легкими для українського президента

У той же час директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник сумнівається в таких оптимістичних результати переговорів в Парижі. На його думку, європейські лідери можуть тиснути на Зеленського, пропонуючи не зовсім вигідні для нього умови.

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"Зеленський їде обговорювати Росію, концентрацію військ РФ і загострення на Донбасі, а Франція і Німеччина будуть говорити про Мінські угоди і формулу Штайнмайера. У учасників переговорів – різні цілі. Очевидно, що на Зеленського буде чинитися тиск, як було раніше на Паризькому саміті, від президента України будуть вимагати кроків врегулювання конфлікту на Донбасі, які мають на увазі якісь поступки Росії. Зеленський може заявити про неможливість даних умов, так як "українці його не зрозуміють", – пояснює Бортник.

На думку політолога, на переговорах також будуть обговорювати проблеми корупції в Україні, тиск на політичних опонентів і медіа.

"У європейських партнерів багато претензій до Зеленському. Думаю, переговори навряд чи будуть легкими для українського президента", – резюмував Бортник.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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