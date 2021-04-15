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Зеленський, Меркель і Макрон проведуть переговори, але без Путіна – ЗМІ

15 квітня, 15:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нещодавно Путін обговорював Україну з лідерами Франції та Німеччини без Зеленського – тепер проігнорували господаря Кремля

Завтра президент Володимир Зеленський під час візиту в Парижзустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Але намічаються і тристоронні переговори – до них у форматі відеоконференції підключиться канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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Про це повідомило джерело виданню ZN.UA.

Зазначається, що це будуть повноцінні переговори трьох лідерів, практично "нормандський формат".

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"Ці переговори у форматі тріо показують, що розмови, що нібито Путін говоритиме про Україну без України, не відповідають дійсності. Мета Путіна – розколоти "нормандський формат". Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини", – заявило джерело.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 березня Путін, Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні переговори, торкнувшись також теми України. Водночас Франція та Німеччина виступили на підтримку врегулювання на Донбасі.

Відео: Сьогодні
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