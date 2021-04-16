Зеленський анонсував нову "нормандську зустріч": на кону – мирний план

Зараз кожна країна висуває свої пропозиції, і радники лідерів зберуться для узгодження позицій

Президент Володимир Зеленський заявив, що 19 квітня має відбутися зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" для обговорення мирного плану щодо Донбасу, запропонованого Францією і Німеччиною. Про це він заявив після переговорів в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель.

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За його словами, зараз кожна країна висуває свої пропозиції, і радники лідерів зберуться для узгодження позицій щодо мирного плану.

"19 числа цього місяця буде засідання радників "Нормандської четвірки". Буде обговорюватися низка питань. Насамперед будуть обговорюватися т.зв. кластери, які зробили французька та німецька сторона з доповненнями України, розглядається також Росією. Всі чотири країни підготують доповнення до цих кластерів – з чим згодні, з чим не згодні. Кластери – це послідовне виконання Мінських угод", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Франція і Німеччина представили новий мирний план щодо Донбасу – таку собі "дорожню карту" щодо виконання домовленостей, і цей документ схвалений Києвом. Також в Україні назвали три варіанти для Росії за цим планом.

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