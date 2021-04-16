Русский
$ 27,96
33,46
  1. Влада

Зеленський анонсував нову "нормандську зустріч": на кону – мирний план

16 квітня, 17:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зараз кожна країна висуває свої пропозиції, і радники лідерів зберуться для узгодження позицій

Президент Володимир Зеленський заявив, що 19 квітня має відбутися зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" для обговорення мирного плану щодо Донбасу, запропонованого Францією і Німеччиною. Про це він заявив після переговорів в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Реклама

За його словами, зараз кожна країна висуває свої пропозиції, і радники лідерів зберуться для узгодження позицій щодо мирного плану.

"19 числа цього місяця буде засідання радників "Нормандської четвірки". Буде обговорюватися низка питань. Насамперед будуть обговорюватися т.зв. кластери, які зробили французька та німецька сторона з доповненнями України, розглядається також Росією. Всі чотири країни підготують доповнення до цих кластерів – з чим згодні, з чим не згодні. Кластери – це послідовне виконання Мінських угод", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Франція і Німеччина представили новий мирний план щодо Донбасу – таку собі "дорожню карту" щодо виконання домовленостей, і цей документ схвалений Києвом. Також в Україні назвали три варіанти для Росії за цим планом.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Володимир Зеленський мирний план Нормандська четвірка нормандський формат

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розмитнення авто коштуватиме 1000 євро: Рада ухвалила закони про
Розмитнення авто коштуватиме 1000 євро: Рада ухвалила закони про "євробляхи"Авто
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти Україні
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти УкраїніВлада
"Здається, я знаю, чого він хоче": Зеленський передрік Путіну поразку на ДонбасіВлада
Можуть вдарити по Воронежу зі Стамбула – чим небезпечні кораблі ВМС США, яких чекали в Україні
Можуть вдарити по Воронежу зі Стамбула – чим небезпечні кораблі ВМС США, яких чекали в УкраїніВлада
Зеленський скликав РНБО: частина засідання буде таємною
Зеленський скликав РНБО: частина засідання буде таємноюВлада
Депутати вибухнули сміхом, Разумков в істериці: смішне відео з Ради
Депутати вибухнули сміхом, Разумков в істериці: смішне відео з РадиВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти