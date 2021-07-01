"Я не погрожую нікому": Арахамія про голосування "Слуги народу" за закон про олігархів

Сьогодні парламент розгляне скандальний олігархічний закон – слуги народу нібито готові підтримати, але можуть бути сюрпризи

Депутати "Слуги народу" у залі Верховної Ради / Фото: Кабинет министров Украины

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховної Ради депутати підтримають у першому читанні закон про олігархів, а також натякнув на наслідки для тих "слуг", які не підтримають законопроєкт.

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Про це він розповів журналістам, передає УНІАН.

"Я впевнений, що підтримаємо ... Відчуття, що буде більше 240 голосів", – сказав він.

У той же час глава фракції запевняє, що не буде санкцій проти депутатів, які не проголосують "за", але натякнув на можливі наслідки.

"Якщо народний депутат не голосуватиме таким чином, не триматиме свою обіцянку, що він за деолігархізацію, ми тоді будемо вивчати питання, де там олігархи позаду можуть бути, і будемо працювати з олігархами, а не з народними депутатами ... Ми будемо розбиратися, кожен кейс буде окремо розібраний, дуже ретельно", – сказав Арахамія.

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Він не виключив і сценарію виключення депутатів з фракції, якщо їх позиція піде врозріз з партійною.

"Всі можливості є. Я не погрожую нікому ... Я не хочу нікому загрожувати, це ж мої колеги", – сказав Арахамія і додав, що депутати повинні пам'ятати обіцянки, з якими прийшли у парламент.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам, що якщо не приймуть закон про олігархів або будуть зволікати з ним, то винесе це питання на всеукраїнський референдум.

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