Це будуть великі риби. Кого можуть зарахувати до олігархів – Малюська назвав критері

У влади немає наміру включати у список олігархів тих, у кого активів на межі 83 млн доларів.
Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.
"Мова йтиме про великі риби, про тих хто дійсно, однозначно є олігархом, який з лихвою перебирає цей бар'єр", – сказав він.
За його словами, визначати олігархів можна з різних джерел.
"Наприклад, візьмемо тих кандидатів в олігархи, які є депутатами у Верховній Раді. Вони подають декларацію, і там нескладно порахувати з калькулятором вартість їхнього майна", – сказав Малюська.
Також він зазначив, що для визначення є дані Державної податкової служби:
"Усі підприємства подають звітність, відповідно у звітності є відображення вартості активів і так само через механізми декларування, також через дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців можна зрозуміти ланцюжки власності і встановити вартість таких активів. Якщо який небудь претендент на те, щоб стати олігархом, буде казати, що в нього недостатньо майна для перевищення цього порогового значення, будь-ласка, дорога в суд, можна буде оскаржити це рішення", – додав міністр.