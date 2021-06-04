Це будуть великі риби. Кого можуть зарахувати до олігархів – Малюська назвав критері

У влади немає наміру включати у список олігархів тих, у кого активів на межі 83 млн доларів.

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Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Мова йтиме про великі риби, про тих хто дійсно, однозначно є олігархом, який з лихвою перебирає цей бар'єр", – сказав він.

За його словами, визначати олігархів можна з різних джерел.

"Наприклад, візьмемо тих кандидатів в олігархи, які є депутатами у Верховній Раді. Вони подають декларацію, і там нескладно порахувати з калькулятором вартість їхнього майна", – сказав Малюська.

Також він зазначив, що для визначення є дані Державної податкової служби: