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Це будуть великі риби. Кого можуть зарахувати до олігархів – Малюська назвав критері

4 червня, 23:25

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У влади немає наміру включати у список олігархів тих, у кого активів на межі 83 млн доларів.

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Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Мова йтиме про великі риби, про тих хто дійсно, однозначно є олігархом, який з лихвою перебирає цей бар'єр", – сказав він.

За його словами, визначати олігархів можна з різних джерел.

"Наприклад, візьмемо тих кандидатів в олігархи, які є депутатами у Верховній Раді. Вони подають декларацію, і там нескладно порахувати з калькулятором вартість їхнього майна", – сказав Малюська.

Також він зазначив, що для визначення є дані Державної податкової служби:

"Усі підприємства подають звітність, відповідно у звітності є відображення вартості активів і так само через механізми декларування, також через дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців можна зрозуміти ланцюжки власності і встановити вартість таких активів. Якщо який небудь претендент на те, щоб стати олігархом, буде казати, що в нього недостатньо майна для перевищення цього порогового значення, будь-ласка, дорога в суд, можна буде оскаржити це рішення", – додав міністр.

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