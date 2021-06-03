Деолігархізація – для кого небезпечний закон Зеленського і чого від нього очікувати

Чи вирішить Закон про деолігархізації проблеми в країні – з'ясували у експертів

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про деолігархізації. Відповідний документ №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" визначено, як невідкладний, і повинен розглянути депутатами найближчим часом.

Реклама

Згідно з документом, олігархи сприяють розвитку корупції серед чиновників лобіюють свої інтереси через політиків, а також впливають на громадську думку за допомогою медійного простору.

"Документ має обмежений термін дії – 10 років. Він повинен стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм й інші нормативно-правові акти, переформатують економічні та суспільні взаємини в країні", – прокоментували в Офісі президента.

Лобізм – велика проблема

На думку глави Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, говорити про те, що всі олігархи лобіюють якісь свої інтереси – не логічно.

"З політиками контактує величезна кількість людей. І тут не тільки олігархи, а й бізнесмени середньої руки. Вельми сумнівно, що всі вони лобіюють свої особисті інтереси", – каже політолог.

Мінус Медведчук

Також влада хоче обмежити "медійний лобізм". Тобто манеру великого бізнесу вирішувати політичні та інші питання через підконтрольні медіа. Про це нам говорить директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Акцент поставлений на вплив через медіа. Одним з перших, хто потрапляє під удар – Віктор Медведчук. У нього є телеканали, партія і великі доходи. Класичний олігарх. Зеленський, коли раніше говорив "Мінус Медведчук", якраз і мав на увазі блокування його каналів. Це також було попередженням для інших олігархів", – говорить Карасьов.

Корупцію потрібно шукати серед чиновників

Реклама

На думку авторів закону, ввівши обмеження для олігархів, влада зможе домогтися зниження рівня корупції в країні. Однак директор Українського інституту політики Руслан Бортник упевнений, що корупцію швидше потрібно шукати серед держслужбовців.

"У нас не олігархи – корупціонери, а чиновники", – каже він.

Як зазначає експерт, з чиновниками контактує величезна кількість людей із різних сфер, як великого, так і дрібного бізнесу. "Не важливо, олігарх або невеликий приватний підприємець. На будь-якому рівні зв'язків бізнесу і чиновників є ті, хто намагаються вирішувати питання корупційним шляхом, і ті, хто працює чесно і прозоро", – каже Бортник.

Поганий законопроєкт або хороший?

Багатство – не злочин і навіть в українських реаліях великий капітал не завжди пов'язаний з корупцією і нечесним бізнесом. Законопроект це відображає. Щоб не потрапити в реєстр олігархів, який передбачений цим проектом, потрібно грати чесно. Тобто, конкурувати за ринковими правилами, а не через кишенькових політиків або медіа.

"Ми завжди працювали за законом і далі будемо це робити. Я вже говорив: СКМ не має потреби ні в які преференції. Все, що нам потрібно від будь-якого уряду – це чесна конкуренція і рівні правила гри для всіх", – каже Рінат Ахметов у коментарі "Сегодня".

На думку експертів, закон про деолігархізації навряд чи вирішить проблеми корупції і лобізму в країні, так як вони залежать не від фінансового становища і статусу певних осіб, а від чесності та порядності кожного українця, в тому числі підприємців, чиновників і політиків.

Раніше ведущий експерт Atlantic Council, екс-координатор санкцій політики Державного департаменту США Деніел Фрід застеріг українську владу від кроків, спрямованих на перерозподіл економічних і медійних активів .

Реклама

Нагадаємо, 28 квітня журналіст Дмитро Гордон закликав Володимира Зеленського почати процес деолігархізації з очищення самої влади. "Що таке олігархи? Олігархи – це прямий наслідок корумпованої влади. Тому що без корумпованої влади олігархів не буде. Головні олігархи засідають у владі. Це люди, які прийшли до влади, умовно кажучи, бомжами порівняно з тим, ким вони стали при владі. Пішли мільйонерами і мільярдерами", – заявив Гордон.