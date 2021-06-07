Зеленський: Закон про олігархів буде винесено на референдум за однієї умови

Глава держави вважає, що олігархічний закон – це не питання референдуму, але вибору може не залишитися

Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Верховна Рада не проголосує за законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті (олігархів)", то він винесе це питання на всеукраїнський референдум.

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Про це він сказав на брифінгу в рамках форуму "Україна 30", передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що якщо побачить вплив олігархів на парламент України в питанні неголосування або зміни цього законопроєкту, відтягування його прийняття, то діятиме рішуче.

"Якщо у мене не буде підтримки парламенту, у мене залишається найголовніша підтримка – це суспільство. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум", – сказав Зеленський.

Водночас президент розраховує, що до цього не дійде і питання вирішить Верховна Рада.

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"Я вважаю щиро, що це не питання референдуму... Референдум – це свято, на яке йдуть люди, це як вибори: ми ходимо щось змінити, і я знаю, що від мого голосу це залежить. Тому на референдумі повинні бути фундаментальні питання . Я не хотів би, щоб питання закону про олігархів було для людей фундаментальним. Я вважаю, що ми більш-менш можемо пройти парламент, і всі-всі депутати, особливо депутати, за яких голосували – не просто окремі партії, а мажоритарники, всі вони повинні підтримати цей закон", – резюмував глава держави.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр юстиції України Денис Малюська розповідав, кого можуть зарахувати до олігархів.

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