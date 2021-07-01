Українська
$ 27,23
32,35
  1. Новости политики

"Я не угрожаю никому": Арахамия о голосовании "Слуги народа" за закон об олигархах

1 июля 2021 15:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня парламент рассмотрит скандальный олигархический закон – слуги народа якобы готовы поддержать, но могут быть сюрпризы

Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады

Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады / Фото: Кабинет министров Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что на сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады депутаты поддержат в первом чтении закон об олигархах, а также намекнул на последствия для тех "слуг", которые не поддержат законопроект.

Реклама

Об этом он рассказал журналистам, передает УНИАН.

"Я уверен, что поддержим ... Ощущение, что будет больше 240 голосов", – сказал он.

В то же время глава фракции уверяет, что не будет санкций против депутатов, которые не проголосуют "за", но намекнул на возможные последствия.

"Если народный депутат не будет голосовать таким образом, не будет держать свое обещание, что он за деолигархизацию, мы тогда будем изучать вопрос, где там олигархи позади могут быть, и будем работать с олигархами, а не с народными депутатами … Мы будем разбираться, каждый кейс будет отдельно разобран, очень тщательно", – сказал Арахамия.

Реклама

Читайте также: Это будут большие рыбы. Кого могут причислить к олигархам – Малюська назвал критерии

Не пропусти!
Борщ Украине в помощь! Известен судья матча с Англией, имеющий зуб на британцев
Феликс Брых показал желтую карточку Сидорчуку в матче Украины и Нидерландов

Он не исключил и сценария исключения депутатов из фракции, если их позиция пойдет в разрез с партийной.

"Все возможности есть. Я не угрожаю никому ... Я не хочу никому угрожать, это же мои коллеги", – сказал Арахамия и добавил, что депутаты должны помнить обещания, с которыми пришли в парламент.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам, что если не примут закон об олигархах или будут медлить с ним, то вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

Смотрите также видео перепалки между нардепом Артуром Герасимовым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым из-за закона об олигархах:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Большой двадцатки" в Италии – почему об Украине даже не вспомнилиВласть
Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО
Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТОВласть
Путин не хочет встречаться с Зеленским: назвал абсурдную причину
Путин не хочет встречаться с Зеленским: назвал абсурдную причинуРоссия
Пенсии для чернобыльцев повысят: Рада одобрила закон
Пенсии для чернобыльцев повысят: Рада одобрила законВласть
Этих
Этих "зайчиков" там точно не будет: Резников об участии боевиков в "нормандском формате"Власть
В Украине повысили пенсии чернобыльцам – Зеленский подписал закон
В Украине повысили пенсии чернобыльцам – Зеленский подписал законВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять