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"Усі в цій шапці ходити будемо". Киву звуть на допит через вушанку з радянською зіркою

24 червня 2021 19:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Правоохоронці звуть нардепа на допит як свідка – справу почали за фактом поширення комуністичної символіки

Народному депутату Іллі Киві, який раніше назвав Другу світову війну "Великою Вітчизняною", вручили повістку через шапку з радянською символікою. Його звуть на допит як свідка.

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Про це депутат розповів у своєму Telegram-каналі.

За словами Киви, працівники Офісу генпрокурора і оперативники ДБР прийшли до нього в спорт-клуб. На повістці вказана стаття про поширення забороненої комуністичної символіки.

На відео Кива розповів, що завжди возить шапку із зіркою з собою і додав, що готовий понести покарання за цією статтею.

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На ще одному записі нардеп прощався з правоохоронцями і заявив їм: "Ми скоро до влади прийдемо – усі в цій шапці ходити будемо".

Нагадаємо, раніше депутат порівняв себе з Галілеєм і Коперником.

Крім того, ми розповідали, як журналісти змусили російськомовного Ківу перейти на українську , попросивши сказати слово "паляниця".

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