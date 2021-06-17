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Кива записав відео про "Велику Вітчизняну" війну і назвав себе головним антифашистом

17 червня 2021 9:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Розповідаючи про Другу світову війну, Кива використовував радянський наратив – говорив тільки про напад Німеччини на СРСР

Народний депутат Ілля Кива назвав себе головним антифашистом в Україні й назвав Другу світову війну "Великою Вітчизняною".

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Про це він розповів на відео у Telegram-каналі.

У зверненні Кива назвав початком війни ще радянську дату – 22 червня, ігноруючи всесвітньо прийняту дату – 1 вересня – як початок Другої світової війни.

"22 червня, о 4-й годині ранку, 80 років тому скоєно віроломне вторгнення німецько-фашистських загарбників на нашу землю, що стало початком найбільш кровопролитної, найжорстокішої війни в історії людства – Великої Вітчизняної війни", – сказав Ківа.

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Також депутат вважає себе головним антифашистом країни і закликає інших українців його підтримати.

"Я, як лідер антифашистського руху в Україні, онук героя Радянського Союзу, запрошую вас о 4-й годині ранку прийти до меморіального комплексу Батьківщини-матері", – додав він.

Довідка. У 2015 році Верховна Рада України прийняла пакет законів про декомунізацію. Один з них увічнював перемогу над нацизмом у Другій світовій війні і вперше запроваджував термін "Друга світова війна 1939-1945 років" замість радянського пропагандистського терміну "Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років", який офіційно використовували.

До речі, раніше ми розповідали, як журналісти змусили російськомовного Киву перейти на українську, попросивши сказати слово "паляниця".

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