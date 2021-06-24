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"Все в этой шапке ходить будем". Киву зовут на допрос из-за ушанки с советской звездой

24 июня 2021 19:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Правоохранители зовут нардепа на допрос как свидетеля – дело начали по факту распространения коммунистической символики

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Народному депутату Ильи Киве, который ранее назвал Вторую мировую войну "Великой Отечественной", вручили повестку из-за шапки с советской символикой. Его зовут на допрос как свидетеля.

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Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Кивы, работники Офиса генпрокурора и оперативники ГБР пришли к нему в спорт-клуб. В повестке указана статья о распространении запрещенной коммунистической символики.

На видео Кива рассказал, что всегда возит шапку со звездой с собой и добавил, что готов понести наказание по этой статье.

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В еще одной записи нардеп прощался с правоохранителями и заявил им: "Мы скоро к власти придем – все в этой шапке ходить будем".

Напомним, ранее депутат сравнил себя с Галилеем и Коперником.

Кроме того, мы рассказывали, как журналисты заставили русскоговорящего Киву перейти на украинский , попросив сказать слово "паляниця".

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