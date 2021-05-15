Кива знову "відзначився" – порівняв себе з Галілеєм і Коперником

Ще нещодавно на всю Україну нардеп гримів своєю дисертацією, а тепер у нього з'явилося нове свято

Коперник (зліва), Кива і Галілей. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат і кандидат наук Ілля Кива привітав українських вчених з Днем науки, але примудрився поставити себе в один ряд з видатними умами минулого.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю колеги з Днем науки. P.S. Справжні вчені – це ті, хто постраждав через науку – Галілей, Микола Коперник, Кива", – написав нардеп.

Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління, захистивши дисертацію. Ну як захистив... Хоч він і не зміг відповісти на питання вчених, але йому зарахували роботу. Це викликало великий скандал і, як з'ясували журналісти, його робота – це машинний переклад, "вода" і підроблені довідки.

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Також на сайті Київської міської ради з'явилася петиція про перейменування Проспекту науки на проспект ім. Киви.