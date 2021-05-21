Чарівна "паляниця": як журналісти змусили Ківу перейти на українську (відео)

Після прохання вимовити слово "паляниця" нардеп перейшов на українську і почав розповідати про своїх виборців

Скандальний народний депутат Ілля Ківа, який недавно порівняв себе з Галілеєм і Коперником, став героєм курйозного відео. Коли журналісти попросили його сказати слово "паляниця", парламентарій, відомий своєю проросійською позицією, різко перейшов на українську мову.

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Він заявив, що володіє українською мовою.

"Однак іноді я розмовляю російською, бо мої виборці більше розуміють російську мову, але це не заборонено в нашій країні", – сказав народний депутат.

Як відомо, для іноземців, зокрема, росіян досить складно правильно вимовити українське слово "паляниця", яке означає хліб.

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Нагадаємо, інформація про те, що Ілля Ківа захистив дисертацію викликала хвилю обурення і крики на адресу української науки.