Повернення "Мотор Січі" і нові санкції: що обговорювали на РНБО

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборонибула розглянута низкпа питань, серед яких виявилися і санкції, і повернення важливого підприємства державі, а також взялися за легендарні Харківські угоди 2010 року.

Стратегія деокупації Криму

"Над цим питанням ми працювали протягом року, до цього питання було залучено багато інституцій. Це перший фундаментальний документ з часів початку окупації півострова, який дає чітку дорожню карту, яким чином ми рухатимемося у деокупації Криму", – сказав Данілов.

Харківські угоди

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2008 року РНБО ухвалила рішення, яким доручила Кабміну розробити законопроєкт щодо виходу Чорноморського флоту РФ 2017 року. Але він так і не був розроблений.

"Ми вважаємо, що це перша цеглина, яка почала ламати нашу систему безпеки. Це призвело до того, що 2010 року з'явилися т.зв. Харківські угоди, які в короткий час (через 4 дні) були ратифіковані Верховною Радою", – сказав секретар РНБО.

СБУ доручено розібратися, яким чином ці 236 депутатів голосували. Якщо будуть підстави, СБУ відкриє кримінальне провадження за статтею "держзрада".

Санкції проти банків РФ

Йдеться про два російських банки, на які були накладені санкції ще 2019 року, але строк цих заходів закінчувався б 19 березня. У зв'язку з цим санкції продовжені ще на три роки. При цьому Данілов не уточнив, про які саме фінустанови йдеться.

Націоналізація "Мотор Січі"

"Підприємство буде повернуто українському народові, у власність держави в законний і конституційний спосіб найближчим часом. Наші підприємства оборонно-промислового комплексу, які дивним чином опинилися в приватних руках, кожне буде розглядатися окремо. Люди, які вкладали гроші в це підприємство, обов'язково отримають компенсацію", – сказав Данілов.

Створення Центру протидії дезінформації

Рішенням РНБО такий центр сьогодні був створений і почне працювати з 16 березня. Сам Центр знаходитиметься в ситуативному центрі Апарату РНБО, в Офісі президента.

"До Центру будуть залучені представники розвідки, відповідні міністерства і відомства і ми зможемо дати відповідь тій дезінформації, яка є в Україні з боку Росії", – сказав він.

Ситуація навколо "Донецькоблгазу"

"На підприємстві з невідомих причин власники прийняли рішення відключити населення від теплопостачання, від газу. Ми з'ясували, що власниками донецького облгазу є дві компанії, які зареєстровані у Гонконзі. Буде перевірка і в разі виявлення порушень "Донецькоблгаз" буде повернений в державну сферу управління", – розповів Данілов.

Контрабанда підакцизних товарів з т.зв. "Л/ДНР"

"Є три тютюнові фабрики на окупованих територіях, й інші підприємства підакцизних товарів, які в обхід всіх можливих кордонів потрапляють на (вільну) територію України. Ми повинні це припинити", – резюмував секретар РНБО.

Відео: president.gov.ua

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на засіданні РНБО 26 лютого були введені санкції проти ексчиновників часів Януковича. До чорного списку потрапили і колишні військові, і міністри.

Читайте детальніше, що ще обговорювали на засіданні РНБО 26 лютого.

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