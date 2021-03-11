Що вирішили на засіданні РНБО: онлайн-трансляція брифінгу

В Офісі президента проходить онлайн-брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням глави держави Володимира Зеленського.

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Порядок денний засідання так і не був оприлюднений. Однак за різними даними, в тому числі зі слів самого секретаря РНБО Олексія Данілова, планувалося заслухати звіт Офісу генеральної прокуратури, СБУ і Міністерства закордонних справ про реалізацію справ щодо державної зради і дезертирства.

Йдеться про заходи проти військових, які зрадили Україну на початку окупації Криму Росією.

"Справи тягнуться по 6-7 років. Йдеться про дезертирство, держзраду та інші речі, пов'язані з окупацією (Криму), коли частина військових зрадила Україну. Чому за 6-7 років немає точки в цих справах?" – говорив Данілов.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на засіданні РНБО 26 лютого були введені санкції проти ексчиновників часів Януковича. До чорного списку потрапили і колишні військові, і міністри.

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Читайте детальніше, що ще обговорювали на засіданні РНБО 26 лютого.

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