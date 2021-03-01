Зеленський схвалив санкції проти ексчиновників часів Януковича

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого про застосування санкцій до ексчиновників часів Януковича.
Він підписав відповідний указ, передає пресслужба ОПУ.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення РНБО від 26 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі № 81/2021.
Особи, проти яких почали діяти санкції
- колишній очільник МВС ексгенерал внутрішньої служби України Захарченко Віталій Юрійович;
- колишній керівник СБУ ексгенерал-майор Якименко Олександр Григорович;
- колишній керівник Антитерористичного центру при СБУ ексгенерал-майор Тоцький Володимир Володимирович;
- колишній контрадмірал Березовський Денис Валентинович;
- ексгенерал-майор Шапортов Станіслав Володимирович;
- ексгенерал-майор юстиції Няньчур Сергій Миколайович;
- колишній генерал-майор Котовський Юрій Олександрович;
- колишній генерал-майор Ганжа Сергій Валентинович;
- колишній віцеадмірал Єлісєєв Сергій Станіславович;
- колишній контрадмірал Шакуро Дмитро Олександрович.
Також ми писали, що ще обговорювали на засіданні РНБО 26 лютого.
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