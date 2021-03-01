Зеленський схвалив санкції проти ексчиновників часів Януковича

Обмеження торкнуться колишніх міністрів і генералів, а також їхньої власності в Україні

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого про застосування санкцій до ексчиновників часів Януковича.

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Він підписав відповідний указ, передає пресслужба ОПУ.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення РНБО від 26 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі № 81/2021.

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Особи, проти яких почали діяти санкції

колишній очільник МВС ексгенерал внутрішньої служби України Захарченко Віталій Юрійович;

колишній керівник СБУ ексгенерал-майор Якименко Олександр Григорович;

колишній керівник Антитерористичного центру при СБУ ексгенерал-майор Тоцький Володимир Володимирович;

колишній контрадмірал Березовський Денис Валентинович;

ексгенерал-майор Шапортов Станіслав Володимирович;

ексгенерал-майор юстиції Няньчур Сергій Миколайович;

колишній генерал-майор Котовський Юрій Олександрович;

колишній генерал-майор Ганжа Сергій Валентинович;

колишній віцеадмірал Єлісєєв Сергій Станіславович;

колишній контрадмірал Шакуро Дмитро Олександрович.

Також ми писали, що ще обговорювали на засіданні РНБО 26 лютого.

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