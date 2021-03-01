Русский
$ 27,95
33,84
  1. Влада

Зеленський схвалив санкції проти ексчиновників часів Януковича

1 березня, 15:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Обмеження торкнуться колишніх міністрів і генералів, а також їхньої власності в Україні

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого про застосування санкцій до ексчиновників часів Януковича.

Реклама

Він підписав відповідний указ, передає пресслужба ОПУ.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: ввести в дію рішення РНБО від 26 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі № 81/2021.

В тренді
Зеленський змінив апарат РНБО – подробиці

Особи, проти яких почали діяти санкції

  • колишній очільник МВС ексгенерал внутрішньої служби України Захарченко Віталій Юрійович;
  • колишній керівник СБУ ексгенерал-майор Якименко Олександр Григорович;
  • колишній керівник Антитерористичного центру при СБУ ексгенерал-майор Тоцький Володимир Володимирович;
  • колишній контрадмірал Березовський Денис Валентинович;
  • ексгенерал-майор Шапортов Станіслав Володимирович;
  • ексгенерал-майор юстиції Няньчур Сергій Миколайович;
  • колишній генерал-майор Котовський Юрій Олександрович;
  • колишній генерал-майор Ганжа Сергій Валентинович;
  • колишній віцеадмірал Єлісєєв Сергій Станіславович;
  • колишній контрадмірал Шакуро Дмитро Олександрович.

Також ми писали, що ще обговорювали на засіданні РНБО 26 лютого.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

РНБО санкції Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Не буду покривати негідників": Кулеба терміново відкликав до Києва двох дипломатівВлада
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2
Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2Економіка
"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про КримВлада
Дубінський вилетів на
Дубінський вилетів на "зустрічку" і врізався у "Джип", є постраждалі – ЗМІВлада
Історична подія. У Верховній Раді ввели сенсорні кнопки
Історична подія. У Верховній Раді ввели сенсорні кнопкиВлада
Зеленський оголосив війну судовій системі
Зеленський оголосив війну судовій системіВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти