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  1. Влада

Санкції, Крим і подвійне громадянство: що обговорювали на засіданні РНБО

26 лютого, 20:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

З Зеленським було обговорено кілька питань

26 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України.

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Як заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, з президентом Володимиром Зеленським було обговорено кілька питань.

1. Стратегія деокуппаціі Криму

Це питання розглядалося в закритому режимі. Воно складається з двох частин.

"Одна частина стосується військової складової, яка повністю закрита. Друга частина буде повністю відкрита суспільству через два тижні. Ця частина відпрацьовувалася впродовж цілого року. Ми почали цю роботу в 20-х числах лютого 2020 року", – сказав Данілов.

2. Подвійне громадянство

Данілов назвав це питання вкрай важливим. Незважаючи на те, що Україна рухається до цивілізованих країн, які дозволяють подвійне громадянство, для України є певні виклики.

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Протягом двох місяців Кабінет міністрів повинен розробити і внести до Верховної Ради законопроєкт про подвійне громадянство.

"Якщо людина бажає бути народним депутатом, якщо людина бажає бути міністром, якщо людина бажає працювати в органах місцевого самоврядування, бути депутатом місцевих – сільських або інших – рад, ми з вами повинні знати, що це громадянин України", – сказав Данілов.

За його словами, в разі, якщо у депутата є інше громадянство, він повинен про це повідомити і відмовитися від другого громадянства.

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3. Питання державної зради, дезертирства і терористичної діяльності

Через два тижні буде заслухано звіт Офісу генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ про реалізацію справ по державній зраді і дезертирства.

"І всі ті люди, які свого часу зрадили Україну, будуть покарані. І нам за дорученням президента дана така задача, щоб вони на засіданні РНБО відзвітували, яким чином все це відбувається", – сказав Данілов.

4. Санкції

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Були введені санкції проти 10 посадовців, які зараз входять в вищий офіцерський склад, але раніше "зрадили країну".

"Вони позбавлені всіх звань. Жодного звання у них більше немає. До них застосовано максимальний пул санкцій, яке дозволяє наше законодавство", – заявив Данілов.

Серед них екс-міністр МВС Віталій Захарченко та екс-глава СБУ Олександр Якименко.

Нагадаємо, раніше експерти висловили свої припущення щодо того, що могли обговорювати на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО

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РНБО громадянство санкції Олексій Данілов
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