Возвращение "Мотор Сичи" и новые санкции: что обсуждали на СНБО

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны были рассмотрены ряд вопросов, среди которых оказались и санкции, и возвращение важного предприятия государству, а также взялись за легендарные Харьковские соглашения 2010 года.

Стратегия деоккупации Крыма

"Над этим вопросом мы работали на протяжении года, к этому вопросу были привлечены много институций. Это первый фундаментальный документ со времен начала оккупации полуострова, который дает четкую дорожную карту, каким образом мы будет двигаться в деоккупации Крыма", – сказал Данилов.

Харьковские соглашения

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В 2008 году СНБО принял решение, которым поручил Кабмину разработать законопроект по выходу Черноморского флота РФ в 2017 году. Но он так и не был разработан.

"Мы считаем, что это первый кирпич, который начал ломать нашу систему безопасность. Это привело к тому, что в 2010 году появились т.н. Харьковские соглашения, которые в короткое время (через 4 дня) были ратифицированы Верховной Радой", – сказал секретарь СНБО.

СБУ поручено разобраться, каким образом эти 236 депутатов голосовали. Если будут основания, СБУ откроет уголовное производство по статье "госизмена".

Санкции против банков РФ

Речь идет о двух российских банках, на которые были наложены санкции еще в 2019 году, но срок этих мер истекал бы 19 марта. В связи с этим санкции продлены еще на три года. При этом Данилов не уточнил, о каких именно финучреждениях идет речь.

Национализация "Мотор Сичи"

"Предприятие будет возвращено украинскому народу, в собственность государства в законный и конституционный способ в ближайшее время. Наши предприятия оборонно-промышленного комплексу, которые странным образом оказались в частных руках, каждое будет рассматриваться отдельно. Люди, которые вкладывали деньги в это предприятие, обязательно получат компенсацию", – сказал Данилов.

Создание Центра противодействия дезинформации

Решением СНБО такой центр сегодня был создан и начнет работать с 16 марта. Сам Центр будет находится в ситуативном центре Аппарата СНБО, в Офисе президента.

"В Центр будут привлечены представители разведки, соответствующие министерства и ведомства и мы сможем дать ответ той дезинформации, которая есть в Украине со стороны России", – сказал он.

Ситуация вокруг "Донецкоблгаза"

"На предприятии по неизвестным причинам владельцы приняли решение отключить население от теплоснабжения, от газа. Мы выяснили, что владельцами донецкого облгаза являются две компании, которые зарегистрированы в Гонконге. Будет проверка и в случае выявления нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления", – рассказал Данилов.

Контрабанда подакцизных товаров из т.н. "Л/ДНР"

"Есть три табачные фабрики на оккупированных территориях, и другие предприятия подакцизных товаров, которые в обход всех возможных границ попадают на (свободную) территорию Украины. Мы должны это прекратить", – резюмировал секретарь СНБО.

Видео: president.gov.ua

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Как сообщали новости "Сегодня", на заседании СНБО 26 февраля были введены санкции против экс-чиновников времен Януковича. В черный список попали и бывшие военные, и министры.

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