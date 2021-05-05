Прадіда Ентоні Блінкена в США називають українським письменником

Сім'я американського політика родом з Переяслава. В архівах збереглися книги з записами про предків держсекретаря

За даними "Сьогодні", Блінкен прилетить в аеропорт "Бориспіль" в ніч на 6 травня. У Києві він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Також у них запланована спільна пресконференція в Офісі президента. Експерти відзначають, що серед питань, які будуть обговорюватися – можливий візит до Києва президента США Джо Байдена. Володимир Зеленський і Ентоні Блінкен напевно знайдуть спільну мову. Адже вони земляки – в широкому сенсі. Предки Блінкена – з України. У XIX столітті його сім'я жила в Золотоноші Черкаської області. Потім вони переїхали в Переяслав.

Правнук українсько-американського письменника

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У списках Переяславської міської управи згадуються предки держсекретаря США. Зокрема, Авраам Блінкін. Ймовірно, це старший брат Меєра Блінкіна, який народився у 1877 році. Вважається, що Блінкін – рідкісне прізвище. Тому всі, хто його носив, ймовірно родичі.

Ймовірні родичі держсекретаря США із Переяслава

Меєр Блінкін – прадід держсекретаря США. Він закінчив школу в Переяславі, потім отримав комерційну освіту у Києві. Переїхав до Америки у 1904 році, коли йому було 25. Разом з ним переїхав і один із синів, а всього їх у Блінкіна було троє.

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Наприкінці XIX століття в Російській імперії існувала так звана смуга осілості. За її межами євреям жити не дозволялося. Тому Переяслав, який входив до смуги, став одним із центрів єврейської діаспори. Більше половини жителів, судячи з даних перепису, були євреями. Але жити там було некомфортно, багато бідували. Саме тому велика кількість євреїв мріяли покинути країну, їхали в США.

Колишня будівля синагоги в Переяславі. В часи СРСР в цій будівлі працювала Фабрика художніх виробів.

До речі, Меєр в Америці залишився Блінкіним, це вже його син – на французький лад – став називатися Морісом Блінкеном. Моріс (ім'я при народженні – Мойсей) – дід Ентоні Блінкена.

Меєр Блінкін помер рано – у 1915 році. В Америці на життя він заробляв як власник масажного салону. А також писав книги на ідиш – написав понад 50 художніх творів та наукових праць. Художні твори писав про Україну, описував подробиці побуту і звичаїв життя в українському містечку.

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Критики відзначають, що книги Блінкіна були надзвичайно популярними серед його сучасників, які говорили на ідиш. Однак популярність зійшла нанівець незабаром після його смерті. Англомовна Вікіпедія називає Меєра Блінкіна "українсько-американським автором".

Дід Блінкена займався політикою, батько став дипломатом

Моріс Блінкен отримав у США юридичну освіту (університет Нью-Йорка). Він довгий час працював представником британської компанії з виробництва одягу – Marks & Spencer. Потім створив компанію з виробництва обладнання – Mite Corporation. У повоєнні роки Блінкен фінансував наукові дослідження, що стосуються економіки держави Ізраїль. Одне з них, як відзначають у США ("Палестина: Проблеми і перспективи"), вплинуло на американську політику стосовно Ізраїлю.

У Блінкена було три сини: Дональд, Роберт і Ален. Держсекретар США – син Дональда Блінкена, який за президентства Клінтона був послом США в Угорщині. Дональд Блінкен був дипломатом за освітою, він закінчив Гарвард. Мати нинішнього держсекретаря США – Джудіт Блінкен – сама родом з Угорщини. Примітно, що батьки Блінкена розлучилися, Дональд Блінкен одружився повторно.

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Дональд Блінкен і його друга дружина – Віра.

Українські чи російські корені

Російські ЗМІ повідомляють, що Блінкен з сім'ї вихідців з Росії. У деяких українських ЗМІ неодноразово наводився такий факт. Газета The New York Times місцем народження Моріса Блінкена називала "Київ, Росія". Подробиця, яку при цьому не беруть до уваги – та публікація датована липнем 1986 року.

Сам Ентоні Блінкен різницю прекрасно знає. Свою політичну кар'єру він почав в адміністрації президента Барака Обами. Був спічрайтером президента із зовнішньополітичних питань. У 2013-2015 роках був заступником радника президента США з питань нацбезпеки. У 2015-2017 – заступником держсекретаря США.

Ентоні Блінкен (третій справа у першому ряду) в ситуативній кімнаті разом з Бараком Обамою. Фото: Wikipedia

Раніше "Сьогодні" повідомляв, що з Блінкеном до Києва прилетить Вікторія Нуланд, у якій також є українське коріння. Дід Нуланд з боку батька – Мейер Нудельман – родом з містечка Новоселиця в Чернівецькій області. А бабуся Нуланд – з Білорусі. Нещодавно Нуланд призначили заступником держсекретаря США з політичних питань. Читайте докладніше, хто така Нуланд і чим для України важливе її призначення.