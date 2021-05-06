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Блінкен зайшов до Офісу президента через двері, закриті фанерою (фото)

6 травня, 14:16

Ігор Сєров , Юлія Ляхова

Двері, пошкоджені під час протестів на підтримку активіста Сергія Стерненко, перед приїздом держсекретаря США не поміняли

Двері в Офісі президента, пошкоджені під час протестів на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненко, так і не поміняли. Держсекретар США Ентоні Блінкен увійшов у будівлю через двері, закриті фанерою.

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За даними "Сьогодні", двері планується замінити до 14 травня.

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У Києві 20 березня під будівлею Офісу президента на Банковій пройшла акція "Не чуєш? Побачиш!" на підтримку Сергія Стерненко в день його народження. Прихильники влаштували мітинг, якийперетворився потім в маленький погром. Збиток, нанесений протестувальниками під час протестної акції на Банковій, оцінили у два мільйони гривень. Однак двері поки так і не замінили.

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У ніч на 6 травня державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув в Україну. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" близько опівночі, перед приїздом Блінкена в Києві повністю перекрили Михайлівську площу.

Більше подробиць про візит держсекретаря Ентоні Блінкена в Україні ви можете дізнатися в онлайн-хроніці на сайті "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину

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