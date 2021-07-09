Венедіктова назвала головне завдання у справі Медведчука

Венедіктова намір довести до суду цю справу. Колаж "Сьогодні"

Після продовження домашнього арешту нардепу Віктору Медведчуку з араз головне завдання прокуратури – це довести закінчити досудове розслідування і передати справу до суду.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Інтерфакс-Україна.

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"Завдання на сьогоднішній день прокуратури і моє, як генерального прокурора, у цій справі – закінчити досудове розслідування, надати матеріали для ознайомлення стороні захисту і зайти в суд з обвинувальним актом", – сказала вона.

У той же час Венедіктова з повагою ставиться до рішення Печерського суду, який продовжив домашній арешт підозрюванному.

"Ми вже все зрозуміли. Це позиція суду. Ми її поважаємо ... Ми ставимося до цього так само, як і ставилися два місяці тому (коли Медведчуку вперше обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. – Ред.)", – підкреслила генпрокурор.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Печерський районний суд, починаючи з 9:30 8 липня, майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло. Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення, і їх підзахисний був би повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт.

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Також сайт "Сьогодні" розбирався, чому справа Медведчука стане "довгобудом".