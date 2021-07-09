Медведчук залишається під арештом: що вирішив суд

Напередодні був останній день попереднього запобіжного заходу, але надії адвокатів і самого підозрюваного на рішення зазнали краху

Віктор Медведчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Печерський районний суд Києва на сьогоднішньому засіданні продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для підозрюваного в зраді народного депутата Віктора Медведчука.

Суддя Сергій Вовк виніс рішення залишити запобіжний захід без змін. Нове обмеження діятиме до 11 вересня. Рішення суду зачитав відразу після початку засідання.

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Нардеп після рішення суду заявив, що клопотання про продовження запобіжного заходу було подано з порушеннями, тому адвокати Медведчука рішення збираються оскаржувати.

Захист враховуватиме при подачі апеляції як процедурні моменти, так і мотиваційну частину рішення, яка буде опублікована сьогодні ввечері.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

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Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

21 травня суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту.